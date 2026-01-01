Задържаха 33-годишен водач, след като е установен да шофира след употреба на дрога. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Задържаха 25-годишен шофьор в Дулово след положителен тест за кокаин

На 10 юли около 14:15 часа той управлявал лек автомобил „Хюндай“ по ул. „Крепостта“ в Тутракан и бил спрян за полицейска проверка. С техническо средство било установено, че е седнал зад волана след употреба на канабис.

Задържаха 40-годишен шофьор в Силистра с положителна проба за алкохол

Взета му е кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.