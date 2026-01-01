Задържаха 25-годишен, след като е установен да шофира след употреба на дрога. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

На 3 юни той управлявал лек автомобил „Мерцедес“ по ул. „Шуменско шосе“ в Дулово и бил спрян за полицейска проверка.

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С техническо средство било установено, че е седнал зад волана след употреба на кокаин.

Взета му е кръвна проба и е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.