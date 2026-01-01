Стоки на обща стойност близо 5 млн. евро са задържали българските митнически служители по време на международната операция „Пирати 4“, насочена срещу престъпните мрежи, занимаващи се с разпространение на фалшифицирани стоки, митнически измами и незаконна трансгранична търговия. Това съобщиха от Агенция „Митници“.

Операцията се проведе в периода 15–26 юни на сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, пристанища, летища и логистични центрове в Европа. Тя беше ръководена от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), а Агенция „Митници“ беше ко-лидер заедно с Европол.

В рамките на операцията българските митничари са задържали 186 858 стоки, нарушаващи права на интелектуалната собственост. Освен това са открити 3 310 960 къса (165 548 кутии) недекларирани цигари, 4000 кг фреон и 163 кг парфюмни есенции.

Акция „Пирати“ 3: Европейските служби и български митничари с удар срещу контрабандата

Конфискувани са още 5,170 кг злато, 77 880 евро, 4000 британски паунда и 5400 щатски долара.

По данни на Агенция „Митници“ общата стойност на задържаните в България стоки възлиза на близо 5 млн. евро, което представлява почти една трета от стойността на всички стоки, иззети по време на международната операция.

В европейски мащаб при акцията са задържани около 1,73 милиона фалшифицирани и недекларирани изделия на обща стойност над 17,4 млн. евро.

От тях над 1,35 милиона са фалшифицирани продукти на стойност 12,2 млн. евро, а незаконните и недекларирани стоки са на стойност над 5,2 млн. евро.

По време на операцията в различни европейски държави са иззети фалшифицирани дрехи, обувки, козметика и фармацевтични продукти, както и незаконно превозвани горива, цигари, злато и пари в брой. Службите са открили също откраднати превозни средства, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и екзотични диви животни и културни артефакти.

„Търговията с фалшифицирани стоки не е престъпление без жертви. Тя финансира организирани престъпни мрежи, подкопава законните предприятия, заблуждава потребителите и може да създаде сериозни рискове за здравето и безопасността. Операция „Пирати 4“ показва как европейското оперативно сътрудничество по външните граници спомага за разбиването на тези престъпни мрежи, преди опасни продукти да достигнат до пазара на ЕС“, заяви заместник изпълнителният директор на Frontex по операциите Ларс Гердес.

Операция „Пирати 4“ е проведена в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT), чрез която държавите членки и европейските агенции координират действията си срещу тежката и организираната престъпност.