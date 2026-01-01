Граждани подадоха сигнал за криволичещ автомобил по улиците на село Бистрица. Униформени извършили проверка с дрегер, който е отчел наличието на 4,60 промила алкохол в кръвта. Това съобщиха на брифинг от Столичната полиция.

Жители на село Бистрица преди обяд подават сигнал на 112 за водач с рисково и неадекватно шофиране. При проверката и след направен тест е установено, че водачът на автомобила управлява след 4,60 промила алкохол.

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По случая е задържан 45-годишен мъж от софийското село Бистрица. Автомобилът му ще бъде иззет.

От СДВР съобщиха, че от началото на годината до днес са установили общо 118 шофьори с концентрация на алкохол над 1,2 промила алкохол, от тази бройка 56 са с над 2 промила алкохол.