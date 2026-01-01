Потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго вече са повече от 2000, предаде ДПА, като се позова на министерството на информацията на африканската страна.

Ведомството съобщи днес, че точният брой на инфекциите е 2011, като 754 от заразените са починали. Към момента 753 пациенти са настанени в болници и изолационни центрове.

Властите следят случаите в пет провинции, като основното огнище продължава да е в североизточната провинция Итури, която граничи с Уганда и Южен Судан.

Уганда също регистрира инфекции с ебола, включително два смъртни случая.

Министерството на информацията на ДР Конго отбеляза, че за последните 47 дни в провинция Южно Киву не са регистрирани нови инфекции с ебола и определи този факт като окуражаващ.

Настоящата епидемия се оказа особено трудна за овладяване, понеже засега няма ефикасна ваксина или протокол за лечение на щама „Бундибуджо“. От началото на този месец се извършват клинични изпитания на две антивирусни терапии.

Демократична република Конго е една от страните, които най-често се сблъскват с епидемии от ебола. Първото огнище на заболяването в страната е регистрирано през 1976 г., а през следващите десетилетия са обявени множество епидемии, особено в източните райони.

Най-тежката епидемия беше през 2018–2020 г., когато вирусът засегна провинциите Северно Киву и Итури и причини над 2200 смъртни случая.

Еболата е животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез директен контакт със заразени телесни течности. Контролът на огнищата в ДР Конго често е затруднен заради отдалечеността на засегнатите райони, конфликтите и ограничените здравни ресурси.