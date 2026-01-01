С почти половин час закъснение започна срещата в Националния студентски дом, която се организира днес заради напрежението между ръководството на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ и нейни студенти.

Министерството на образованието и науката (МОН) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) организират днес срещата за обсъждане на проблемите, довели до напрежението.

Срещата започна със закъснение, защото на нея дойдоха много участници и в залата, в която тя трябваше да се състои, нямаше достатъчно място. След това участниците и медиите се преместиха в друга, по-голяма зала, която също е в Националния студентски дом.

Сред присъстващите на срещата са заместник-министрите на културата - доц. Пламен Славов и Марина Василева, главният секретар в Министерството на образованието и науката Йовко Йовчев, директорът на Дирекцията „Висше образование” в МОН Росица Колева, заместник-председателят на Българската академия на науките проф. Емануел Мутафов, ректорът на НАТФИЗ член-кореспондент проф. Мирослав Дачев, заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. Пенко Господинов и Ива Йорданова - функционален помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорства, председателят на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Ангел Стойков, студенти от Инициативния комитет в НАТФИЗ, както и други студенти, и преподаватели от Академията.