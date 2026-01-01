Франция е на път да направи решаваща крачка към узаконяването на асистираната смърт, след като долната камара на парламента се очаква да одобри окончателно спорния закон, подкрепян от президента Еманюел Макрон, предаде АФП.

Въпреки очакваното приемане, законодателната процедура няма да приключи. Премиерът Себастиен Лекорню поиска Конституционният съвет – най-висшият орган по конституционен контрол във Франция – да разгледа закона след окончателното му гласуване.

Авторът на законопроекта Оливие Фалорни определи пътя до финалния вот като „маратон с препятствия“ и заяви, че това е „кулминацията на 14 години парламентарни битки по този въпрос“.

Законът предвижда право на асистирана смърт за пълнолетни пациенти с нелечимо заболяване, които могат свободно и информирано да изразят волята си и страдат от физическа болка, която не се повлиява от лечение или е непоносима според самия пациент. След оценка на специална комисия окончателното решение ще бъде вземано от лекуващия лекар. По правило пациентът сам ще приема смъртоносното вещество, освен ако физическото му състояние не позволява това, когато помощ ще може да окаже медицински специалист.

Законопроектът беше одобрен от Националното събрание, но отхвърлен от Сената. Съгласно френската конституция обаче правителството даде възможност долната камара да има последната дума.

Противниците на закона, сред които представители на партията „Републиканците“ и крайнодесния „Национален сбор“, предупреждават, че текстът крие риск от злоупотреби. Религиозни организации и движения срещу евтаназията планират протест пред парламента в деня на гласуването.

Макрон обеща приемането на закон за асистирана смърт след преизбирането си през 2022 г., а реформата се определя като една от най-значимите социални промени във Франция след узаконяването на еднополовите бракове през 2012 г.

Ако законът бъде окончателно одобрен, Франция ще се присъедини към Нидерландия, Белгия, Швейцария и Канада, които вече са узаконили асистираната смърт. | БГНЕС