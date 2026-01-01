35-годишен мъж загина, а друг беше тежко ранен при катастрофа на главния път София – Варна край Търговище, съобщиха от полицията.

На 14 юли около 21,55 ч на първокласен път I-4(София-Варна), км 222+000 в община Търговище, правоспособен 29-годишен водач от с. Беломорци, управлявайки собствения си автомобил с транзитен регистрационен номер в посока Търговище, на прав пътен участък при предприемане на маневра „изпреварване“ е изгубил контрол над моторното превозно средство.

Шофьор загина на място при катастрофа на пътя София–Варна

Управляваният от него автомобил е ударил попътно движеща се кола с търговищка регистрация, управлявана от 26-годишен правоспособен водач. В резултат на сблъсъка и двата автомобила са излезли вдясно извън пътното платно.

Вследствие на удара на място е починал 35-годишен мъж от село Беломорци – пътник в първия автомобил. 39-годишен мъж от селото, също пътувал в колата, е приет за лечение в болница с фрактура на шиен прешлен.

По случая е започнато разследване по описа на РУ-Търговище.