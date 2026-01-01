Заради катастрофа е въведен обходен маршрут по пътя Попово – Плевен. Временно е ограничено движението между поповските села Водица и Ковачевец, казаха за БТА от Областното пътно управление.

Сигналът е подаден в 14:51 ч. за инцидент между лек и лекотоварен автомобил в района след село Ковачевец в посока Водица, уточни говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева. По първоначална информация двата автомобила са се движели в противоположни посоки. Единият водач не е пострадал, а другият – жена, е транспортирана в болница за преглед, където е установена фрактура. И на двамата шофьори са взети проби за алкохол, които са отрицателни.

На място са екипи на Районното полицейско управление в Попово, които регулират движението и пренасочват трафика. Осигурен е обходен маршрут през селата Водица – Цар Асен – Голямо Градище – Крепча – Опака – Гагово – Попово, и по обратния ред в срещуположната посока.

От полицията съветват шофьорите да се движат в участъка с повишено внимание и със скорост, съобразена с пътните и с метеорологичните условия. На места в област Търговище превалява слаб дъжд.

През изминалото денонощие в страната са загинали двама души, а 27 са ранени при 23 тежки катастрофи.