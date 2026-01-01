Европейският съюз окончателно прие пакета от нови права за пътниците във въздушния транспорт. Те формално бяха одобрени и от Съвета на ЕС в понеделник и ще влязат в сила от средата на 2027 година, пише Deutsche Welle .

Какво се променя?

Ръчният багаж ще трябва да бъде включен в основната цена на билетите, която се показва в различните сайтове и платформи;

Авиoкомпаниите ще се задължени да поправят правописни грешки в имената на пасажерите без допълнителна текса;

Децата под 14-годишната възраст ще имат право да седят до родителите си, без да се налага да плащат за резервирано място;

Бременните и хората с увреждания също ще могат без допълнителна такса да седят до роднина или приятел;

Принтирането на бордни карти също трябва да е безплатно;

Авиокомпаниите няма да имат право да не допускат до борда на полет за връщане пътник, който не е взел полета на отиване;

Пасажерите, които са принудени да пътуват в по-ниска класа от запазената, ще имат право на автоматични компенсации.

По-лесна процедура за получаване на обезщетения

Правилата за обезщетяване на пътниците в случай на закъснение над три часа по вина на превозвача или отмяна на полета ще останат до голяма степен непроменени, но самата процедура по предяване на искове ще бъде улеснена.

Пътниците трябва да бъдaт информирани за правата си писмено в рамките на 96 часа след края на пътуването и ще разполагат с девет месеца, в които да предяват иска си. Авикомпаниите ще трябва да платят компенсация или да аргументират отказа си в периода от 30 календарни дни. Те няма да носят отговорност ако закъснението или отмяната на полета е в резултат от проблемни пътници, метеорологични условия, природни бедствия или стачки на летищния персонал и наземното обслужване.

При закъснение пътниците освен това ще имат право на напитки след два часа, храна след три часа и след това на всеки пет, както и безплатно настаняване в хотел и транспорт до него, ако е необходимо.