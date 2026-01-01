Първа по рода си тридневна специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата и с цел намаляване на предпоставките за пътен травматизъм предприе Областната дирекция на МВР във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на полицията в града.

В петък и през почивните дни полицейски екипи следяха за нарушения по най-натоварените пътни артерии в областта с помощта на безпилотно летателно средство – дрон. Най-често допусканите нарушения бяха неправилно изпреварване. Санкционирани са общо 36-ма шофьори, петима от тях – с актове, и 31 – с глоби по фиш.

Подобни операции, при които с дрон се записва нарушението и непосредствено след това автомобилът се извежда от потока и водачът се санкционира, ще продължат и занапред в цялата област, отбелязват от полицията.

Припомняме, че новият директор на Областната дирекция на МВР в града старши комисар Марин Маринов посочи като един от приоритетите намаляването на пътния травматизъм.