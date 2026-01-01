Уникални антични находки са открити при спецоперация на ГДБОП, съобщиха от дирекцията.

Двама мъже са задържани при сделка с редки златни монети, 112 предмета с белези на културни ценности са иззети при претърсванията.

ГДБОП

Специализираната операция е проведена на 2 юли 2026 г. на територията на областите Габрово и Ловеч.

В хода на разследването са събрани доказателства за престъпна дейност на лица, занимаващи се с търсене, държане и незаконен трафик на движими културни ценности, следствие на което в условията на неотложност са задържани двама мъже при опит за осъществяване на сделка.

ГДБОП

При личните обиски, в единия са намерени 5 изключително редки златни антични монети и 3 сребърни тетрадрахми с висока парична и археологическа стойност, а в другия - сумата от 5100 евро.

При последвалите претърсвания в жилищата им служителите са иззети:

112 предмета с белези на културни ценности;

4 металотърсача;

каменна статуетка с тяло на птица и антропоморфна глава.

Според първоначалните данни и експертната оценка статуетката представлява изключително рядък археологически екземпляр на възраст над 5000 години. Предполага се, че произходът ѝ е от африканска държава, като впоследствие е попаднала на българска територия. Ориентировъчната ѝ стойност надхвърля 100 000 евро.

По експертни оценки и данни от международни аукциони, стойността на иззетите златни антични монети е над 20 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч. Разследването продължава.