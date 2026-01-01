Областният управител на Ямбол Георги Чалъков излезе с официално становище след решението на Народното събрание от 22 юли за временното пребиваване на американски самолети-цистерни тип „Боинг КС-135“ в авиобаза „Безмер“.

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В позицията си той подчертава, че решението е взето от Министерския съвет и Народното събрание в рамките на действащото българско законодателство, ангажиментите на страната ни като член на НАТО и двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната между България и Съединените американски щати.

По думите му Областна администрация не взема решения по въпросите на националната сигурност и отбранителната политика, а има ангажимент да осигури координацията между институциите и законосъобразното изпълнение на решенията, приети на национално ниво.

Чалъков уточнява, че в авиобаза „Безмер“ ще бъдат разположени временно до осем самолета-цистерни „Боинг КС-135“, до 250 американски военнослужещи, наземен и помощен персонал, както и необходимата техника и щатно въоръжение. Периодът на пребиваване е от 24 юли до 1 октомври, като не става дума за постоянно базиране.

Областният управител акцентира, че самолетите са предназначени за дозареждане с гориво във въздуха и не са бойни или ударни машини. Той посочва още, че мисията е с логистичен характер и е свързана с подкрепа на операции на съюзническите сили, без да означава участие на България във военни действия.

„Разбираме обществения интерес към темата и притесненията, които могат да възникнат сред жителите на общините в близост до авиобазата. Тези реакции са естествени и заслужават ясна, навременна и достоверна информация“, се посочва още в становището.

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От Областната администрация съобщават, че вече е установен пряк контакт с Министерството на отбраната, а предстоят консултации с кметовете на общините в региона. При необходимост ще бъде свикан и Областният съвет за сигурност с участието на компетентните институции.

В становището се припомня и изявлението на министъра на отбраната Димитър Стоянов, според когото след съвместна оценка с Министерството на вътрешните работи е установено, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България.

Георги Чалъков заявява, че ще продължи да следи развитието на ситуацията и да осигурява координацията между институциите, като гражданите ще бъдат своевременно информирани при всяка съществена промяна.

По думите му основен приоритет остава спокойствието, сигурността и информираността на жителите на област Ямбол.