Комисията по отбрана ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на Съединените американски щати в Близкия Изток.

Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до осем американски самолета цистерни на авиобаза „Безмер“. Искането е свързано с подкрепа на операции на САЩ в района на Близкия изток и е отправено с нота, получена от България на 17 юли.

Премиерът Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство. По думите му американското искане се основава на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ от 2006 г., по силата на което авиобаза „Безмер“ е съоръжение за съвместно използване.