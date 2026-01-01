Министерският съвет предлага на Народното събрание да разреши пребиваването на територията на Република България на до осем самолета КС-135, до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Решението е на база получена дипломатическа нота от САЩ с искане те да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Целта е осигуряване на подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

Радев: САЩ поискаха да разположат самолети на летище „Безмер“ за операциите им в Близкия изток (ВИДЕО)

Предложението на правителството е в съответствие със Споразумението между Република България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., съгласно което авиационна база „Безмер“ е определена за съоръжение за съвместно използване.

С оглед характера на заявеното намерение за пребиваването, обявено в нотата на САЩ, решението за пребиваване трябва да бъде взето от Народното събрание.