Полицията издирва Гинка Василева Димитрова от гр. Батановци, която е напуснала дома си и е в неизвестност от 16:00 ч. на 19 юли 2026 г.

Жената последно е забелязана в района на гр. Батановци, ул. „Стара планина“ №14. По данни на близките е в добро физическо състояние, но страда от деменция.

Описание:

· жена на 80 години;

· ръст около 150 см;

· много слабо телосложение;

· дълга бяла коса;

· кафяви очи.

Преди напускане на дома си е била облечена с черно долнище на анцуг, червена блуза и чехли.

Умоляват се гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на жената или са я забелязали, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или в ОДМВР – Перник.