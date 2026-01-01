Испания покори света след триумф над Аржентина с 1:0
Испания покори света след триумф над Аржентина с 1:0 / Getty Images

Испания спечели световната титла, след като победи с 1:0 действащия шампион Аржентина след продължения във финала на XXIII Световно първенство, игран на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

Герой за европейските шампиони стана резервата Феран Торес, който реализира единственото попадение в срещата в 106-ата минута. Нападателят се разписа с мощен удар от близка дистанция, след като Нико Уилямс отклони с глава центриране от десния фланг. 

Испания покори света след триумф над Аржентина
Getty Images

 

Редовното време завърши без голове, но Испания имаше осезаемо игрово превъзходство през по-голямата част от двубоя. Испанците създадоха редица положения пред вратата на Емилиано Мартинес, който с поредица от отлични намеси дълго време запазваше равенството.

Аржентина остана с човек по-малко в добавеното време на втората част, след като Енцо Фернандес получи втори жълт и съответно червен картон за грубо нарушение срещу Пау Кубарси.

 

В продълженията натискът на Испания продължи. В 96-ата минута попадение на Нико Уилямс беше отменено заради нарушение, а малко по-късно Микел Мерино пропусна отлична възможност с удар с глава. Решаващият момент настъпи в началото на второто продължение, когато Феран Торес донесе световната титла на своя тим.

След гола Аржентина за първи път в мача успя да пренесе играта в половината на съперника, но така и не намери път към изравняването. Южноамериканците стигнаха до първия си удар към вратата едва в 121-вата минута, когато Джулиано Симеоне стреля над напречната греда след изпълнение на корнер.

Така Испания завоюва втората световна титла в историята си след триумфа през 2010 година. Аржентина пък не успя да защити трофея си и пропусна възможността да се присъедини към Италия и Бразилия като едва третия отбор с поредни световни титли.

световното
GettyImages

Светът затаи дъх: Зрелищна церемония преди финала Испания – Аржентина (ГАЛЕРИЯ)

Някои от най-големите звезди на музикалната сцена се появиха на терена на стадион "МетЛайф" за първото по рода си шоу на полувремето на мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина.

Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и корейската попгрупа BTS бяха сред участниците в спектакъла, който бе взаимстван от музикалните изпълнения, съпровождащи финалите в Националната футболна лига - Супербоул.

инал на Световното първенство по футбол 2026
GettyImages

Мадона се появи на стадиона в открит автомобил, управляван от легендите на бразилския футбол Роналдо и Роналдиньо. След това последва изпълнение на дуото The White Stripes, които изпълниха най-големия си хит "Seven Nation Army".

Щафетата премина в BTS, а след най-популярната K-Pop банда в света на сцената се появи и актьорът Джейсън Судекис в ролята на своя персонаж - футболния специалист Тед Ласо. Той извика на сцената Джъстин Бийбър, а край на спектакъла сложиха Шакира и Бърна Бой.

инал на Световното първенство по футбол 2026
GettyImages

инал на Световното първенство по футбол 2026
GettyImages

инал на Световното първенство по футбол 2026
GettyImages

Испания завоюва втора световна титла в своята история, като първата беше спечелена през 2010 г.

На 14 юли отборът на Испания победи тима на Франция с 2:0 и си осигури място на най-големия финал в света на футбола. Попаденията бяха дело на Микел Оярсабал, който се разписа в 22-ата минута (дузпа) и на Педро Поро, който прониза френската врата в 58-ата минута.

Финалът на XXIII Световно първенство по футбол между Испания и Аржентина се проведе пред погледа на американския президент Доналд Тръмп. Той гледа срещата в компанията на съпругата си Мелания и президента на ФИФА Джани Инфантино.

световното
GettyImages

Преди началото на мача, който се играе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, имаше музикална програма. Дженифър Хъдсън изпя химна на домакините от САЩ, а в шоуто се включиха още Роби Уилямс, Никол Шерцингер, Лаура Паузини, Поуст Малоун, както и актьорът Том Крус и инфлуенсърът IShowSpeed. 

световното
GettyImages

Световната купа, която ще получи Испания, пък бе изнесена от легендите на Испания - Андрес Иниеста, и на Аржентина - Марио Кемпес.

Gong.bg, БТА
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