Испания спечели световната титла, след като победи с 1:0 действащия шампион Аржентина след продължения във финала на XXIII Световно първенство, игран на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

Герой за европейските шампиони стана резервата Феран Торес, който реализира единственото попадение в срещата в 106-ата минута. Нападателят се разписа с мощен удар от близка дистанция, след като Нико Уилямс отклони с глава центриране от десния фланг.

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Редовното време завърши без голове, но Испания имаше осезаемо игрово превъзходство през по-голямата част от двубоя. Испанците създадоха редица положения пред вратата на Емилиано Мартинес, който с поредица от отлични намеси дълго време запазваше равенството.

Аржентина остана с човек по-малко в добавеното време на втората част, след като Енцо Фернандес получи втори жълт и съответно червен картон за грубо нарушение срещу Пау Кубарси.

IT’S TIME! 🇪🇸🇦🇷



The biggest stage is ready. Who is going to win?#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026

В продълженията натискът на Испания продължи. В 96-ата минута попадение на Нико Уилямс беше отменено заради нарушение, а малко по-късно Микел Мерино пропусна отлична възможност с удар с глава. Решаващият момент настъпи в началото на второто продължение, когато Феран Торес донесе световната титла на своя тим.

След гола Аржентина за първи път в мача успя да пренесе играта в половината на съперника, но така и не намери път към изравняването. Южноамериканците стигнаха до първия си удар към вратата едва в 121-вата минута, когато Джулиано Симеоне стреля над напречната греда след изпълнение на корнер.

Така Испания завоюва втората световна титла в историята си след триумфа през 2010 година. Аржентина пък не успя да защити трофея си и пропусна възможността да се присъедини към Италия и Бразилия като едва третия отбор с поредни световни титли.

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Някои от най-големите звезди на музикалната сцена се появиха на терена на стадион "МетЛайф" за първото по рода си шоу на полувремето на мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина.

Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и корейската попгрупа BTS бяха сред участниците в спектакъла, който бе взаимстван от музикалните изпълнения, съпровождащи финалите в Националната футболна лига - Супербоул.

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Мадона се появи на стадиона в открит автомобил, управляван от легендите на бразилския футбол Роналдо и Роналдиньо. След това последва изпълнение на дуото The White Stripes, които изпълниха най-големия си хит "Seven Nation Army".

Щафетата премина в BTS, а след най-популярната K-Pop банда в света на сцената се появи и актьорът Джейсън Судекис в ролята на своя персонаж - футболния специалист Тед Ласо. Той извика на сцената Джъстин Бийбър, а край на спектакъла сложиха Шакира и Бърна Бой.

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Испания завоюва втора световна титла в своята история, като първата беше спечелена през 2010 г.

На 14 юли отборът на Испания победи тима на Франция с 2:0 и си осигури място на най-големия финал в света на футбола. Попаденията бяха дело на Микел Оярсабал, който се разписа в 22-ата минута (дузпа) и на Педро Поро, който прониза френската врата в 58-ата минута.

Финалът на XXIII Световно първенство по футбол между Испания и Аржентина се проведе пред погледа на американския президент Доналд Тръмп. Той гледа срещата в компанията на съпругата си Мелания и президента на ФИФА Джани Инфантино.

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Преди началото на мача, който се играе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, имаше музикална програма. Дженифър Хъдсън изпя химна на домакините от САЩ, а в шоуто се включиха още Роби Уилямс, Никол Шерцингер, Лаура Паузини, Поуст Малоун, както и актьорът Том Крус и инфлуенсърът IShowSpeed.

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Световната купа, която ще получи Испания, пък бе изнесена от легендите на Испания - Андрес Иниеста, и на Аржентина - Марио Кемпес.