Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно наблюдение шофьора, обвинен за катастрофата с тир край Карнобат, съобщиха от съда. Съдебния състав разгледа жалбата на мъжа срещу наложения му постоянен арест, като определението на първата инстанция бе отменено.

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На 10 юли камион разкъса разделителната мантинела на автомагистрала „Тракия“ и навлезе в насрещното движение, като блъсна две леки коли. При катастрофата загина един човек, а двама бяха ранени.

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По случая все още няма изготвена автотехническа експертиза, каза пред журналисти Борислав Янков, адвокат на 56-годишния мъж, който е обвиняем за инцидента. По думите му гумите на катастрофиралия камион не са били износени. Защитата продължава да поддържа тезата, че се касае за спукана гума заради високите температури.

От прокуратурата посочиха, че автотехническите експертизи са сложни и изискват време, за да бъдат изготвени.

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Припомняме, че минути след инцидента на 10 юли окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев коментира, че според първоначалните обяснения на водача причината за навлизането в насрещното движение е именно спукана гума.

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Той подчерта, че тази версия може да бъде проверена единствено чрез назначената автотехническа експертиза. Чинев коментира и организацията на пътната безопасност, като заяви, че предпазните съоръжения по автомагистрала „Тракия“ отново не са изпълнили предназначението си и не са предотвратили навлизането на тежкотоварния автомобил в насрещното платно. Според него държавата трябва да предприеме по-ефективни мерки за ограничаване на тежките катастрофи.