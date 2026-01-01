Временно движението при км 311 на автомагистрала "Тракия" в района на Карнобат е затворено в двете посоки заради катастрофа, съобщиха за Dariknews.bg от Агенция "Пътна инфраструктура".

Произшествието е станало в района на карнобатското село Железник, а сигналът към полицията е подаден в 14:10 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР - Бургас.

Нов инцидент – същият сценарий: камион премина през мантинелата и връхлетя в насрещното на АМ „Струма“

По първоначална информация товарен автомобил, движещ се в посока от София към Бургас, е преминал през разделителната мантинела и е блъснал два леки автомобила, пътуващи в посока София.

В двата автомобила са пътували общо трима души. Единият от тях е затиснат в купето на единия автомобил, а останалите двама са извадени. Към момента не може да бъде преценена степента на нараняванията им, предава БТА.

Веселин Добрев / Facebook

Един човек е загинал, а двама души са ранени при катастрофата на автомагистрала "Тракия" в района на Карнобат, съобщиха от МВР.

Веселин Добрев / Facebook

На мястото има пожарна, линейка и хеликоптер.

БГНЕС

В района се е образувало голямо задръстване. Трафикът се осъществява по обходни маршрути: Посока Бургас: п.в. „Зимница“ – п.в. „Петолъчката“ – Карнобат – Айтос – Бургас; Посока София: път III-795 Драганци – Карнобат – п.в. „Петолъчката“ – п.в. „Зимница“.

БГНЕС

БГНЕС

При тежък инцидент със същия сценарий на 25 юни на автомагистрала „Тракия“ загинаха трима души, сред тях две момчета на 9 години. Тогава камион премина през мантинелата и удари лек автомобил.