Петима души загубиха живота си в два пътни инцидента. Най-тежката катастрофа стана на автомагистрала „Тракия“ край село Зимница, където загинаха възрастен човек и две деца.

БТА

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ТИР премаза автомобил. Двама пострадали са транспортирани за преглед и оказване на медицинска помощ в областната болница в Ямбол.

Инцидентът е станал малко преди 13:00 часа. Тежкотоварният автомобил е спукал гума в платното в посока София, малко преди пътен възел „Зимница“.

В резултат на това шофьорът е загубил контрол, преминал през мантинелата и ударил лек автомобил в платното за Бургас.

Временно е ограничено движението при км 290 на АМ „Тракия“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Възстановено е движението в посока София.

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Трафикът се осъществява по обходен маршрут: пътен възел „Зимница“ - пътен възел „Петолъчката“-Карнобат-Айтос-Бургас и се регулира от "Пътна полиция".

БТА

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БТА

По-рано около 10:35 часа две жени загинаха при катастрофа на пътя Айтос-Карнобат - между селата Чукарка и Кликач.

Тежка катастрофа с две жертви на пътя Айтос-Карнобат

Шофьорка е изгубила контрол над колата и се е забила в дърво.

Припомняме, че на 23 юни 77-годишен шофьор загуби живота си при катастрофа на пътя Карнобат-Айтос-Черноград.

77-годишен шофьор загина при катастрофа в Бургаско

Водачът се е преобърнал и е спрял в нива.