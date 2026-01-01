Около 55 000 седмокласници в страната, сред които и хиляди ученици от София, днес, 14 юли, ще разберат дали са приети в желаната гимназия. Резултатите от първия етап на класиране ще бъдат публикувани в системата на Министерството на образованието и науката, а записването на приетите по първо желание ще бъде от 15 до 17 юли.

Преди да станат ясни тазгодишните минимални балове, поглеждаме назад към приема през последните три години. Данните на Регионалното управление на образованието – София-град показват, че има училища, които неизменно остават сред най-желаните, независимо от промените в минималните балове.

СМГ отново е на върха

По минимален бал за прием Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ остава без конкуренция. През 2025 г. последният приет ученик е влязъл с 487,5 точки от максимални 500. Година по-рано минималният бал е бил 483 точки, а през 2023 г. – 484,5 точки.

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Това означава, че приемът в СМГ традиционно изисква почти максимален общ бал.

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Впечатление прави колко малко се променя челото на класацията. Първите седем училища остават едни и същи през трите години, като разликите са основно в минималните балове. Единствената промяна в подреждането е размяната между ТУЕС и 91. Немска езикова гимназия на второ и трето място.

Важно е да се отбележи, че балът за прием в СМГ се формира по различен начин от този в езиковите гимназии, тъй като използва различни балообразуващи предмети и тежести. Поради това прякото сравнение между отделните училища не е напълно равностойно.

Испанската гимназия остава най-предпочитана

Класацията по първо желание изглежда различно. Най-високият минимален бал и най-предпочитаното училище не винаги съвпадат.

За трета поредна година лидер е 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“. Паралелката с профил „Чужди езици“ (испански и английски език) е посочена като първо желание 544 пъти през 2025 г., 532 пъти през 2024 г. и 525 пъти през 2023 г.

Най-предпочитаните паралелки през 2025 г.

ГПИЕ – „Чужди езици“ (испански/английски) – 544 първи желания;

НЕГ – „Чужди езици“ (немски/английски) – 439;

II АЕГ „Томас Джеферсън“ – „Чужди езици“ (английски/испански) – 286;

СМГ – профил „Математически“ – 215;

СГСАГ „Христо Ботев“ – специалност „Строителство и архитектура“ – 206.

Първите три места са заети от езикови гимназии, но в челната петица намират място и математическо, и професионално училище. Показателен е и интересът към ТУЕС, където през 2023 г. специалността „Системно програмиране“ е посочена като първо желание от 385 ученици.

Новата специалност по изкуствен интелект привлича силен интерес

През 2025 г. в ТУЕС новата специалност „Програмиране на изкуствен интелект“ отчита минимален бал от 474,75 точки – по-висок от този за „Системно програмиране“ (471,75 точки). Това е ясен знак за засиления интерес към обученията, свързани с изкуствения интелект.

Какво може да се очаква от тазгодишното класиране

Един от факторите, които могат да окажат влияние върху минималните балове тази година, са резултатите от Националното външно оценяване.

Средният национален резултат по математика е 38,45 точки – с около четири точки по-нисък спрямо миналата година. По български език и литература разликата е минимална – от 55,91 точки през 2025 г. до 55,26 точки тази година.

От Министерството на образованието и науката обясниха спада с новия формат на изпита, който включваше повече задачи със свободен отговор. Според анализа учениците са се справили добре със стандартните алгоритмични задачи, но са срещнали затруднения при математическото моделиране, вероятностите, финансовата грамотност и комплексните геометрични задачи.

Тъй като резултатът от изпита по математика участва с висока тежест при формирането на бала в голяма част от профилираните и професионалните гимназии, по-ниските резултати могат да окажат влияние върху минималните балове за прием. Дали това действително ще се отрази на тазгодишното класиране, ще стане ясно след публикуването на резултатите по-късно днес.

Възможно е обаче най-силните кандидати – тези, които се борят за места в СМГ, НПМГ и ТУЕС – да бъдат по-слабо засегнати от тази тенденция.

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Какво следва след първото класиране

За учениците, които не бъдат приети по желаното училище, процедурата не приключва с първия етап. През 2025 г. в София останаха 634 свободни места след първото класиране, а 1139 ученици не бяха класирани от общо 11 037 подадени заявления.

Предстоят следните срокове:

15–17 юли – записване на приетите по първо желание и подаване на заявления за участие във втория етап;

21 юли – обявяване на резултатите от второто класиране;

22–23 юли – записване на приетите на втория етап;

27–28 юли – подаване на документи за третия етап;

до 5 август – обявяване на резултатите от четвъртия етап.

Важно е да се има предвид, че ако ученик, класиран по първо желание, не се запише в определения срок, мястото му не се запазва и се обявява за следващия етап на класиране.

След публикуването на резултатите по-късно днес ще стане ясно дали тенденциите от последните години се запазват, кои училища отново са най-желани и как са се променили минималните балове за прием.

Данните са от официалните справки на РУО – София-град за минималните и максималните балове след първия етап на класиране през 2023, 2024 и 2025 г.