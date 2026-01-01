Министерството на образованието и науката публикува тестовете и ключовете с верните отговори от изпитите по математика от националното външно оценяване в края на 7. клас.

По вариант 1 писаха седмокласниците на националното външно оценяване по математика, което започва в 9:00 часа. Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН) в присъствието на заместник-министър д-р Таня Панчева.

Изпитът се проведе в 1637 училища в страната, като на него се явиха над 55 000 седмокласници.

Изпитът по математика за седми клас през тази година бе с продължителност от 180 минути (с 15 минути повече от миналата), разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържаше общо 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 - с кратък свободен отговор без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Вижте теста и ключа с верните отговори за 7. клас вижте тук:

Резултатите от националните външни оценявания ще бъдат обявени до 1 юли, включително.