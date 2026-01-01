В навечерието на следващата зима газовите хранилища в ЕС е достатъчно да бъдат запълнени до 80 на сто от обема, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с кризата в Ормузкия проток.

От самото начало на кризата между САЩ и Иран заявихме, че не се тревожим за снабдяването, а за цените на горивата, добави говорителят. По неговите думи не се очаква до есента да се наблюдава "паническо" търсене на газ на международните пазари, предава кор. на БТА Николай Желязков. Той отбеляза, че ЕС е изпитал криза при снабдяването с природен газ заради решението на Русия внезапно да прекъсне доставките скоро след военното нападение срещу Украйна през февруари 2022 г., но оттогава източниците са разнообразени и е повишен делът на възобновяемата енергия.

Много е трудно да предвидим последиците от събитията в Ормузкия проток, посочи говорителят. Според него засега няма повод за тревога по отношение на европейските запаси с газ и са взети необходимите мерки за защита от пазарни сътресения.

Миналата година Съветът на ЕС удължи до 2027 г. изискването за поддържане на 90 на сто пълен обем на европейските газови хранилища, за да ограничи уязвимостта към колебанията на цените заради геополитическо напрежение. Тогава бе въведено правило за гъвкавост от 10 процента "в случай на трудни условия", а ЕК допълнително въведе отстъпка от 5 на сто "в случай на трайно неблагоприятни пазарни условия". Европейските газови хранилища осигуряват около 30 на сто от потреблението на газ в ЕС, сочат официалните данни на европейските институции.