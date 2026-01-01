Столичната община проверява сигнали за незаконно строителство в район „Връбница“, като освен случая с халетата, станал публично известен през последните седмици, се разглеждат и други сигнали за нарушения в района, каза пред журналисти заместник-кметът на София по направление „Градско планиране и развитие“ арх. Любомир Георгиев.

Той посочи, че проверките са започнали още преди случаят да придобие публичност, след като инженер, работил в районната администрация, се е свързал първо с кмета на София, а след това и с него. По думите му е била извършена проверка от Столичния инспекторат, а заключението от нея е изпратено в прокуратурата.

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„Освен този казус, който стана известен медийно, проверяваме още редица сигнали, свързани с незаконно строителство в други части на района“, каза арх. Георгиев. Той добави, че сред проверяваните случаи има и сигнали, подадени от граждани.

По думите му по част от сигналите вече е извършен подробен преглед на документите, като проверките ще продължат и в други части на район „Връбница“. Според него е необходимо да се установи защо през последните години районната администрация не е успяла да се справи с контрола по строителството.

По повод твърденията за конкретни халета на бул. „Европа“ арх. Георгиев каза, че обектите в момента не се използват и са заключени. Той посочи, че спорът е свързан с това дали при проверка на място служители са установили строителна площадка или вече съществуващи сгради.

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„Това е ябълката на раздора – да се види цялата процедура. Прокуратурата и ДАНС ще трябва да определят тази фактология“, каза заместник-кметът.

Той коментира и информацията за подадени сигнали за други обекти, като посочи, че в Столичната община са разгледани общо 15 сигнала, сред които и такива, получени от прокуратурата. По думите му има заключение от инспектората за противодействие на корупцията, а материалите са предадени на прокуратурата още в края на април.

Арх. Георгиев заяви, че подкрепя идеята районните администрации да разполагат с необходимия капацитет и правомощия за контрол върху строителството, но отбеляза, че резултатите в отделните райони са различни.

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Според него причините за проблемите са комплексни – сред тях са различният управленски капацитет, натовареността на отделните райони и фактът, че работата в районните администрации не е достатъчно атрактивна заради ниските възнаграждения. Той даде пример с райони като „Панчарево“, „Нови Искър“ и „Младост“, където има по-висока интензивност на строителни процедури.

Заместник-кметът коментира и възможността за узаконяване на незаконни строежи, като посочи, че това по принцип е изключение и не би трябвало да бъде прилагано като практика. По думите му мащабът на нарушенията е различен при малки пристройки и при големи халета, каквито са обектите, станали предмет на проверките.

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В началото на седмицата Столичната община съобщи, че прекратява делегираните правомощия на кмета и главния архитект на район „Връбница“ във връзка с извършена проверка по сигнали за нарушения в строителната дейност.