„Баба Алино“ версия 2.0 се случва в София – този път в район „Връбница“, където е установено незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метри. Това заяви пред журналисти в Народното събрание народният представител от „Възраждане“ Деян Николов.

По думите му служител на районната администрация е установил редица нарушения през последната година.

„Инж. Георгиев, който работи в община „Връбница“, през последната една година е установил редица нарушения – огромни офиси, хотели и къщи, които се строят без каквито и да е строителни книжа“, заяви Николов.

Той допълни, че според партията има документи, които сочат към корупционни практики.

„Има редица документи, които според нас доказват корупционни практики“, каза още народният представител.

Инж. Иван Георгиев заяви, че за 100-те си работни дни в район „Връбница“ е установил множество нарушения.

„За този период са образувани 67 наказателни производства и са съставени около 150 констативни акта. Това са нарушения по Закона за устройство на територията – незаконно строителство, установено с констативни актове, по които сме започнали съответните производства като служители по контрола на строителството. Проблемът е, че тези производства не получават продължение от кмета на района. Кметът на „Връбница“ не иска да подписва заповедите. Например откриваме обект, на който се извършва незаконно строителство, а заповедта за спиране трябва да бъде издадена до три дни. Вместо това тя не се подписва с месеци, дори повече от година. Затова се обърнахме към г-н Терзиев“, заяви Георгиев.

Той посочи, че основната част от незаконното строителство, за което сигнализират, се намира в района на махала в село Волуяк, в близост до железопътния прелез за Божурище.

„Там има изградена строителна инфраструктура без никакви документи. Говорим за цели квартали“, заяви той.

По думите му в района е била унищожена и тракийска могила, а върху земеделски земи се извършва мащабно строителство.

„Всичко това е съобщено на г-н Терзиев“, допълни Георгиев.

Николов заяви, че разполагат с писмо от кмета на София, в което се посочва, че са установени нарушения и случаят е препратен към Софийската градска прокуратура.

„Има реакция, но според нас тя не е достатъчна“, каза още той.

Инж. Георгиев обяви, че са подадени към ГДБОП 16 преписки. Информация е дадена и на прокуратурата, пред която са дадени предположения за организирана престъпна група.

Той сподели, че има заплаха за живота му. Врата му е била запечатана със строителна паня преди няколко месеца.

Позицията на Столична община

От пресцентъра на Столична община съобщиха, че кметът Васил Терзиев на София и неговата администрация е реагирала своевременно на всички постъпили сигнали, свързани със съмнения за нарушения при строителни дейности в район „Връбница“, и е предприела всички действия в рамките на своите законови правомощия.

Още на 29 април 2026 г. кметът на София Васил Терзиев е издал заповед, с която е възложил извършването на проверка за законосъобразността на издадени актове и действия на районната администрация на „Връбница“ във връзка със строителни дейности в землището на с. Волуяк. Проверката е възложена на Инспектората за противодействие на корупцията със съдействието на експерт от направление „Градско планиране и развитие“, който да изготви независимо професионално становище.

На 18 юни 2026 г. кметът на Столична община Васил Терзиев е утвърдил доклада от съвместната проверка на Инспектората за противодействие на корупцията и дирекция „Контрол на инвестиционното проектиране“ към направление „Градско планиране и развитие“.

Докладът установява редица нарушения и бездействия от страна на районната администрация при упражняването на контролните ѝ правомощия по Закона за устройство на територията. Констатирано е, че тези действия и бездействия са позволили строителството да продължи въпреки наличието на основания за неговото спиране, включително по отношение на имоти със статут на недвижима културна ценност. Установени са сериозни нарушения на административните правила и пропуски при упражняването на строителния контрол.