Агенцията за качеството на социалните услуги ще може да проверява лица, чийто лиценз за социални услуги е бил отнет, прекратен или отказан. Това предвиждат промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, които бяха одобрени от правителството.

По този начин ще се подобри контролната дейност на Агенцията и тя ще може по-ефективно да инспектира лица, които нерегламентирано предлагат социални услуги без лиценз.

Приетите промени целят и подобряване на качеството на социалните и интегрираните здравно-социални услуги чрез актуализиране на стандартите и критериите за качество. Въвеждат се конкретни изисквания към ръководителите на услугите. Регламентират се различни типове резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания, което ще позволи по-доброто организиране и финансиране на услугите.

Въвеждат се допълнителни мерки за безопасност. Сред тях са изисквания за подходяща температура през цялата година, както и забрана за съхранение на лекарствени продукти, които не са предписани на настанените в резидентна услуга или подслон. Облекчава се достъпът за лица с деменция до резидентна и дневна грижа въз основа на медицински протокол до получаване на ТЕЛК или НЕЛК.

Промените в стандартите и критериите за качество на социалните услуги ще влязат в сила от 1 януари 2028 г.

Приети са промени и в Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги. Те предвиждат, в случай че община поиска да увеличи броя на потребителите на държавно финансирана социална услуга, Агенцията за качеството на социалните услуги задължително да дава становище дали специализираната среда отговаря на стандартите за качество.