Подбалканският път е затворен временно в двете посоки в участъка между Мъглиж и село Дъбово. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Причината е обърнало се празно ремарке на камион. Сигнал за инцидента е получен в 15:40 часа.

От полицията информираха още, че няма пострадали, а пътят ще бъде отворен, когато бъде отстранено ремаркето.

От Агенция "Пътна инфраструктура" уточниха, че обходният маршрут е през селата Дъбово – Юлиево – Ягода и обратно. Движението се регулира от "Пътна полиция".