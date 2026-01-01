Мощна буря връхлетя Черноморието. Улиците във Варна се превърнаха в реки, а за по-малко от 30 минути в Бургаско се е изляло огромно количество дъжд. Вследствие на силните бури задействаха BG-ALERT на територията на община Царево.

Варна

Силна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, връхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за броени минути.

Близо 100 сигнала за наводнени улици, подлези и помещения са подадени към дежурния в Община Варна след преминалата през града лятна буря, съобщиха от администрацията. В резултат на силния дъжд има разместени капаци на шахти, както и неработещи светофарни уредби. Подаден е сигнал и за две паднали дървета в район „Аспарухово“. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблемите

Интензивният валеж бързо претовари отводнителната система в града, а шахтите не успяха да поемат огромното количество вода.

БГНЕС

На различни точки във Варна се образуваха тапи, има блокирани автомобили, а силните пориви на вятъра прекършиха клони и дървета, които пречат на движението.

Минути след 15 часа няма данни за пострадали хора или за нанесени по-сериозни материални щети. Екипите на аварийните служби са на терен и работят по разчистването на засегнатите участъци и отводняването на критичните точки.

БГНЕС

Водач на лек автомобил закъса в подлеза на ул. "Шипка" в центъра на града. Кметът на Варна Благомир Коцев обясни, че в автоподлеза на ул. „Шипка“ автомобил е останал блокиран от придошлата вода, но с помощта на екип от Пожарната хората са изведени невредими.

Община Варна ще окаже необходимата подкрепа за възстановяването на лятната сцена на Държавния куклен театър в града, за да може той да посреща своята публика, посочва кметът Благомир Коцев в публикация във Facebook профила си. Той уточнява, че се е свързал с директора на културната институция Вера Стойкова, видял е и на място нанесените от бурята щети.

Поройният дъжд постави Варна пред сериозно изпитание, посочва Коцев, като уточнява, че по предварителни данни за кратко време над града са се излели 51,9 литра вода на квадратен метър. Кметът допълва, че веднага след бедствието екипите на дирекцията „Пожарна безопасност и защита на населението“, Гражданска защита и Общината са излезли на терен, работят по отстраняването на последствията и оказват помощ.

Пороят нанесе щети и на сградата на Община Варна, допълва кметът. По думите му е наводнен сектор "Гражданска регистрация", където предстои описване и оценка на нанесените поражения.

Коцев призовава варненци и гостите на града за търпение и разбиране, тъй като на много места има затруднения в движението, като най-натоварен е трафикът по пътя от Златни пясъци към Варна. Той уточнява, че екипите на Общината продължават да обработват сигналите на гражданите и ще работят до пълното овладяване на ситуацията, като благодари на всички служители на институциите и на доброволците за професионализма и отдадеността им.

Бургас

Сериозна буря връхлетя Бургас преди минути. Буквално за по-малко от 30 минути се изля огромно количество дъжд, придружено от силен вятър. Небето бе обзето от гъсти облаци, а видимостта намаля значително.

В някои райони на общината се съобщава за наводнени улици, задръствания и паднали дървета.

БГНЕС

Вследствие на силните бури задействаха BG-ALERT. Съобщението е разпространено на територията на община Царево.

„Издаден е оранжев код за валежи, гръмотевични бури и градушки. При започване на валежа, потърсете безопасно място. Избягвайте заливаемите зони на реки и водни обекти. При нужда позвънете на 112! Кмет на Община Царево“, пише в съобщението.

Очевидци сигнализираха за обстановката в Лозенец, където сиво-черните облаци предшествет задаващата се буря.

За кратко време този следобед улиците на Созопол бяха наводнени от интензивния валеж.

Към 15:00 часа няма данни за пострадали хора или за сериозни материални щети. Аварийни екипи работят по разчистването на засегнатите участъци и отводняването на критичните точки.