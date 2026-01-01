Силни бури и градушки удариха части на страната.

Силна градушка падна в Ямбол.

Буря и ураган удариха Стара Загора.

Пороен дъжд и силна буря удариха Разградско. Има наводнени дворове в село Лъвино.

Спокойна е обстановката в област Добрич след обилния валеж, посочи дежурния в Областна администрация, предава БТА.

БТА

Проводимостта на деретата е добра и няма подадени сигнали за повишаване на водните нива.

БТА

БТА

В областния град са подадени два сигнала за закъсали автомобили в райова на Диагностично-консултативен център - 2, където при обилен валеж се получава временно завиряване. На закъсалите автомобили е оказана помощ.

БТА

Силен дъжд падна във Варна и наводни улици.

В 8 области у нас синоптиците обявяха оранжев код за опасно време с интензивни валежи гръмотевици и градушки. Очаква се количествата на валежите да достигнат между 35 и 65 литра на квадратен метър.

Оранжев и жълт код за опасно време в сряда: До 65 литра дъжд, гръмотевици и градушки

Предупреждението е в сила за: Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, част от Търговище, Бургас и Ямбол

За цялата останала част от страната е в сила жълт предупредителен код за потенциално опасно време и обилни валежи, сочи прогнозата за времето.