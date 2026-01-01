Буря, придружена от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и общината. От квартал 37 е подаден сигнал до Аварийно звено-Петрич за паднало дърво върху два паркирани автомобила, каза за БТА Кирил Стойков, секретар на Общината и ръководител на Аварийно звено-Петрич.

По първоначална информация няма пострадали хора, но по превозните средства са нанесени значителни материални щети.

Екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Районното управление на МВР – Петрич и Аварийното звено към Община Петрич обхождат участъци от града и населените места в общината, за да разчистват паднали дървета и клони от пътното платно и да оказват съдействие при необходимост.

Сигнали за паднали дървета и клони са получени от различни части на общината, включително от град Петрич и селата Беласица и Марикостиново. На места движението остава затруднено, като екипите работят по поетапното възстановяване на нормалната проходимост на пътищата. По улиците има паднали клони и дървета, а на места контейнери за смет са изместени върху пътното платно.

От институциите призовават водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с усложнената пътна обстановка.