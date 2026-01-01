Силна буря премина през община Сандански, нанесени са материални щети, съобщиха от администрацията. Оттам призовават жителите и гостите на общината да бъдат изключително внимателни заради преминалата буря, вследствие на която има паднали клони, нанесени са локални материални щети и са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в част от населените места.

От общинската администрация съобщават, че екипи на Община Сандански, Районното управление в Сандански, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Доброволното формирование – Сандански, както и други компетентни служби, са на терен и работят по отстраняване на последствията и обезопасяването на засегнатите райони.

От общината призовават гражданите, ако не е наложително, да не напускат домовете си до окончателното преминаване на бурята. Препоръчва се да се избягват паркове, дървета, електропроводи и участъци с паднали клони, както и да се спазват указанията на компетентните органи.