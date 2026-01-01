Системата за ранно предупреждение на населението BG-Alert е активирана за област Благоевград. Информацията за това е налична на интернет страницата на системата.

Съобщението е за възможна буря в тъмната част на денонощието в областта.

В съобщението се посочва, че се съветват гражданите да предприемат действия за своята безопасност и опазване на имуществото си.

През вчерашния ден областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов отново активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-Alert.

В понеделник вечерта силни бури нанесоха материални щети в Благоевград, Сандански, Пловдив.