От 21 юли документите по процедурите за издаване на разрешение за работа, извършване на дейност на свободна практика и регистрация на краткосрочна заетост на граждани на трети държави ще се осъществяват изцяло по електронен път чрез определените за целта електронни платформи. Това съобщиха от Агенцията по заетостта на официалния си сайт.

Новият ред за подаване на документи се въвежда с промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Документите следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис от представляващия работодателя или от упълномощено от него лице. Когато те се подават от пълномощник, към тях се прилага и пълномощно.

От 21 юли 2026 г. Агенцията по заетостта преустановява приема на документи на хартиен носител по посочените процедури.

В началото на месеца правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.