Д-р Владимир Васев Даскалов е предложен за управител на Националната здравноосигурителна каса.

Предложението е от парламентарната група на „Прогресивна България". Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание, днес е крайният срок за подаването им.

Полковник д-р Владимир Васев Даскалов е роден на 12 април 1962 г. От 1987 г. служи като офицер в Българската армия.

Д-р Даскалов е завършил висше медицинско образование през 1988 г. във Висшия медицински институт - Пловдив. Дългогодишният му клиничен и научен път е тясно свързан с Военномедицинска академия, където през 2011 г. поема ръководството на Операционен център. Той е специализирал във Франция и в Австрия. През 2021 г. д-р Даскалов е заместник-директор на столичната Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски".

В периода април - ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. През 2022 г. става директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски". Към настоящия момент д-р Даскалов е председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Проф. Иван Пенчев".