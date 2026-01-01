Великобритания удължи генералния лиценз за четирите дружества на „Лукойл“ (Lukoil) в България до 29 октомври 2026 г. по искане на българската страна, съобщи заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във „Фейсбук“ (Facebook).

По думите му целта е срокът на британския лиценз да бъде синхронизиран с този на разрешението, издадено от американската страна, така че двата режима да действат паралелно.

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„Това е част от поредица последователни действия на правителството под егидата на премиера Румен Радев, които имат една ясна цел - да осигурим непрекъсваемост на работата на рафинерията, стабилност на доставките и да не допускаме сътресения на пазара на горива в интерес на българските потребители и бизнеса“, написа вицепремиерът.

Пулев благодари на министъра на външните работи Велислава Петрова, министъра на енергетиката Ива Петрова и особения управител Евгени Симеонов за работата, координацията и диалога с международните партньори.

По думите му удължаването на лиценза е „поредна важна стъпка за решаването на двете кризи, които бяха завещани на настоящото управление“.

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Вицепремиерът припомни предприетите от кабинета действия, насочени към това след влизането в сила на решението на Конституционния съд да не се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици и мениджъри.

В тази връзка Народното събрание прие по спешност на първо и второ четене законови промени с цел да бъдат избегнати нови санкции за дружествата на „Лукойл“ в България. Министерският съвет прие и решение за обявяване на обекти на компанията за важни за националната сигурност, посочи Пулев.

„Продължаваме последователно да защитаваме националния интерес, да гарантираме енергийната сигурност и да осигурим спокойствие за българските граждани и бизнеса“, добави вицепремиерът.



По-рано вчера Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към британското Министерство на финансите удължи до 29 октомври срока на генералния лиценз, който позволява извършването на трансакции с българските дружества на руския петролен концерн „Лукойл“, след като предишното разрешение трябваше да изтече днес, 13 август. Компанията, която е собственик на рафинерията в Бургас и на едноименната верига от около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради подкрепата си за войната на Русия срещу Украйна.