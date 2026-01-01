Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви пред БНТ, че през последните седмици рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ не преработва руски петрол.

Българското правителство е в постоянен контакт с американското и британското посолство, допълни той и посочи, че им е предоставена цялата кореспонденция и информация, за да се гарантира, че нито едно от дружествата в групата не превежда средства към санкционирани лица или фирми. Всички нови контрагенти, включително регистрирани в Швейцария, се консултират с партньорите, изтъкна вицепремиерът.

„В постоянен контакт сме както с британското посолство, така и с американското посолство. Дали сме им цялата кореспонденция, показваме едно открито лице и категорично заявявам - България ще спазва всички изисквания. Всяка една нова компания, която е регистрирана в Швейцария, е консултирана с нашите британски и американски партньори, така че категорично няма нито един лев и евро, който да е даден от рафинерията към санкционирани дружества“, зави Пулев.

В отговор на въпрос за искането за удължаване на дерогацията икономическият министър изтъкна, че са подадени всички необходими документи заедно с Министерството на енергетиката. Имахме редица срещи по темата, официални, неофициални, така че аз смятам, че ние от страна на българското правителство, през лицето и института на особения търговски управител, категорично във всеки един момент сме спазвали изискванията на дерогацията, посочи вицепремиерът Пулев.

Според него сегашният кабинет е наследил няколко критични проблема за „Лукойл“ от предишното управление, сред които висящ арбитражен спор, както и замразяване на сметките на „Лукойл“.

Във връзка с решението на Конституционния съд, според което особеният търговски управител може да управлява пряко само едно дружество, Пулев каза, че това означава, че руските собственици могат да си върнат управленски контрол върху останалите три дружества от групата - „Лукойл България“, „Лукойл България Бункер“ и „Лукойл Евиейшън България“. Според Пулев, ако това стане, има риск от въвеждане на директни санкции върху тях от партньорите, спиране на рафинерията и последващ дефицит на горива.

Вицепремиерът съобщи, че правителството има двуходова стратегия, като посочи, че Парламентарната група на „Прогресивна България“ е внесла промени в Закона за нефта и нефтените продукти. Целта е обектите от критичната инфраструктура да бъдат обявени за такива с национално стратегическо значение.

В отговор на въпрос дали дерогацията е била „разменна монета“ за преместването на американските самолети-цистерни на база „Безмер“ Пулев посочи, че самолетите са били преместени от гражданското летище в София във военната база, където им е мястото, а спазването на дерогацията се базира единствено на стриктно спазване на законите и правилата.