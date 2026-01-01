Новият особен търговски управител на държавата в „Лукойл Нефтохим Бургас“ Евгени Симеонов ще извърши подробен анализ на състоянието на рафинерията и ще възложи независим финансов одит. Това стана ясно по време на пресконференция в Бургас с участието на министъра на икономиката Александър Пулев, заместник-министъра Михаела Карадимова, областния управител Дико Диков, представители на компанията и новоназначения управител.

Пулев представи Симеонов като „блестяща кандидатура със структуриран шестмесечен план за развитието на „Лукойл“, който е бил приет единодушно от Съвета по сигурността и впоследствие одобрен от Министерския съвет. По думите му Симеонов не е политическо назначение, а експерт с доказан опит в структурите на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Кой е Евгени Симеонов - новият особен търговски управител на „Лукойл“

Основен приоритет за новото ръководство ще бъде гарантирането на непрекъснатата работа на рафинерията и стабилните доставки на горива за българския пазар.

„Основната цел, която имам пред себе си, е да гарантирам непрекъснатата работа на рафинерията, безпроблемното снабдяване с горива за българския пазар, стриктното спазване на санкционните режими и заедно с екипа на „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ да защитим българския интерес“, заяви Симеонов.

Той очерта няколко основни направления, по които започва работа: изготвяне на подробен анализ на текущото състояние на рафинерията и дружествата от групата „Лукойл“, включително финансовото им състояние, наличностите от суровини, сключените договори и производствените процеси; възлагане на независим финансов одит; въвеждане на постоянен мониторинг върху производството и стриктно спазване на санкциите, наложени от Европейския съюз, Великобритания и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Евгени Симеонов сменя Румен Спецов като особен търговски управител на „Лукойл“

По думите му първоначалният анализ трябва да бъде готов в рамките на месец, докато финансовият одит ще отнеме повече време. Целта му е да бъдат изяснени причините за отчетената загуба на „Лукойл Нефтохим Бургас“ за 2025 г., която възлиза на близо 200 млн. евро.

„Чувам, че рафинерията е в добро състояние, но е приключила 2025 година със загуба от около 200 милиона евро. Това трябва да бъде подробно изяснено“, посочи Симеонов.

Той увери още, че не се предвиждат съкращения на персонал и допълни, че до момента не е разговарял с предшественика си Румен Спецов.

По време на пресконференцията министърът на икономиката Александър Пулев отправи критики към работата на предишния особен търговски управител.

„Има дефицити в работата на Румен Спецов в много различни измерения, всички от които са важни за нашето управление. Поставих под съмнение опита, който има Спецов. Говорихме за отчетност – там също имам много големи въпросителни към него. Той не е представил проект за действия, нито е спазвано изискването за регулярна отчетност към Народното събрание“, заяви Пулев.

Министърът подчерта, че правителството предприема мерки за укрепване на управлението на дружеството, като водещ приоритет остава защитата на българските потребители и енергийната сигурност на страната.

Пулев уточни още, че към момента няма намерения за национализация на „Лукойл Нефтохим Бургас“, а доставките на горива са гарантирани поне до края на юли, макар информацията все още да подлежи на окончателно потвърждение.