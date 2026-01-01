Законови промени, свързани с правомощията на особения търговски управител, бяха приети от Народното събрание (НС) на второ четене.

Измененията са в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и са предложени от Стефан Свиленов и група народни представители от „Прогресивна България“.

За целите на надзора особеният търговски управител трябва да представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията в срок до една седмица след изтичането на съответния месец.

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Министърът на икономиката, прокурорът, Министерският съвет, всеки акционер, съдружник и едноличният собственик на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, може да предяви пред окръжния съд по седалището на лицето иск за установяване на нищожност на разпоредителна сделка, извършена от особения търговски управител в нарушение.

Искът се предявява срещу държавата, особения търговски управител и лицето, опериращо критичната инфраструктура, или лицето, извършващо съхранение, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от три месеца от извършването на разпоредителната сделка.

Всеки съдружник или акционер може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли, прие НС.

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При разискванията Цончо Ганев от „Възраждане“ посочи, че една част от избирателите на Радев са очаквали да започне преговори с Русия за сваляне на санкциите, както и за закупуване на рафинерията, но до момента няма абсолютно никакви действия на правителството. Когато има предявен иск от фирмата-собственик за 3 млрд. евро, най-логично е да започнеш преговори, за да закупиш рафинерията, посочи депутатът.

Ако имахте експертизата, щяхте да знаете, че фигурата на особения търговски управител предпазва от политически натиск отвън за нейната евентуална продажба, репликира Слави Василев от „Прогресивна България“, като подчерта, че "Лукойл“ е уникална като структура в рамките на региона. И всичко това работи в интерес на крайния потребител, изтъкна представителят на управляващото мнозинство.

Миналата седмица казахте, че браним Спецов (Румен Спецов бел. на автора) – правителството го смени, добави Василев. Той увери, че кабинетът и това мнозинство ще защитят с експертиза интереса на българските граждани.