Новият британски министър-председател Анди Бърнам извърши мащабна промяна в правителството още в първите часове след встъпването си в длъжност, освобождавайки ключови съюзници на предшественика си Киър Стармър. Според британски медии това е сигнал за по-ляв курс на управление.

Сред отстранените са Рейчъл Рийвс, Дейвид Лами, лорд Хермър и други високопоставени представители на досегашния кабинет.

Най-голямата изненада дойде с назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хийли за финансов министър. Решението сложи край на спекулациите, че постът ще бъде поверен на Ед Милибанд или Шабана Махмуд.

Анджела Рейнър запазва поста си като министър на жилищното строителство, въпреки че преди десет месеца беше принудена да се оттегли заради спор около неплатен гербов налог.

Бърнам поема управлението: Крал Чарлз III официално го назначи за министър-председател (ВИДЕО/СНИМКИ)

Първи мерки

Още в първия си ден Бърнам обяви, че правителството подготвя пакет от мерки срещу високите разходи за живот. Сред обсъжданите идеи са: намаляване на сметките за енергия; таван от 2 паунда на автобусните билети; възможен контрол върху наемите.

Премиерът увери, че всички инициативи ще бъдат напълно финансирани, но отказа да изключи бъдещо увеличение на данъците, което предизвика опасения сред икономисти и политически опоненти.

Бърнам заяви, че страната се нуждае от „най-големите промени през последните 40 години“ и обеща „нов политически и нов икономически модел“, който според него ще „върне надеждата“ на британците.

Спорни позиции

Бърнам заяви, че е готов да взема непопулярни решения, включително за финансиране на реформа в социалните грижи. Той също така остави отворена възможността за възстановяване на максималната данъчна ставка от 50%, въпреки че подобна мярка не фигурираше в предизборната програма на лейбъристите.

Премиерът посочи като свой първи приоритет борбата с бездомността и призна, че дългосрочната десетгодишна стратегия за управление все още се разработва и ще бъде представена през есента.

Опозицията настоява за избори

Консервативният лидер Кеми Баденох обвини новото правителство, че подлага Великобритания на „безразсъден експеримент“, който според нея ще доведе до нови увеличения на данъците.

Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж също призова за незабавни парламентарни избори, определяйки начина, по който Бърнам е поел властта, като „дълбоко обезпокоителен“.

Въпреки критиките Бърнам отхвърли възможността за предсрочен вот. Той заяви, че парламентарната система дава легитимност на всеки лидер, който разполага с мнозинство в Камарата на общините.

Международни отношения

Ед Милибанд се очертава като едно от най-оспорваните назначения в новия кабинет. Според британски публикации представители на администрацията на Доналд Тръмп са изразили резерви към евентуалното му назначаване за външен министър.

Въпреки че в миналото Бърнам призоваваше за забрана Доналд Тръмп да посещава Манчестър, сега той е отправил покана към американския президент за участие в срещата на върха на Г-20, която ще се проведе в града догодина.