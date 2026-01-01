Анди Бърнам официално поема днес поста министър-председател на Великобритания, след като наследява сър Киър Стармър начело на правителството. Очаква се в първата си реч от „Даунинг стрийт“ 10 той да представи приоритетите на новия кабинет, сред които мерки за овладяване на кризата с разходите за живот.

В същото време публикувано проучване на агенция Survation показва, че значителна част от британците поставят под въпрос легитимността на смяната на премиера без провеждане на парламентарни избори.

Според анкетата 51% от запитаните смятат, че Бърнам трябва да свика предсрочни избори още тази година, докато 31% не подкрепят подобен сценарий. По отношение на начина, по който той достига до поста, 35% го определят като нелегитимен, а 34% смятат, че той има право да оглави правителството.

Очаква се още през първите дни от мандата си Бърнам да обяви пакет от социално-икономически мерки, включително предложения за намаляване на разходите за енергия и транспорта, както и промени в състава на кабинета.

Десетгодишен план за Великобритания: Анди Бърнам обещава мащабни реформи

Новият премиер вече заяви, че Великобритания се нуждае от „по-стабилно и отговорно управление“ и обеща да работи за всички региони на страната.

Проучването на Survation е проведено сред 2060 пълнолетни британци през изминалата седмица.

Анди Бърнам поема поста министър-председател на Великобритания, след като наследява сър Киър Стармър като лидер на Лейбъристката партия. Преди това Бърнам беше кмет на Голям Манчестър и дългогодишен депутат, а в миналото заемаше министерски постове в лейбъристки правителства.

Сър Киър Стармър оглави Лейбъристката партия през 2020 г., а през юли 2024 г. я изведе до убедителна победа на парламентарните избори, слагайки край на 14-годишното управление на Консервативната партия. Правителството му обаче постепенно загуби обществена и вътрешнопартийна подкрепа заради слабия икономически растеж, кризата с разходите за живот и поредица от спорни политически решения. След засилващ се натиск от депутати от Лейбъристката партия Стармър подаде оставка като лидер и министър-председател, проправяйки пътя за избирането на Анди Бърнам за негов наследник.

Смяната на премиера идва без провеждане на парламентарни избори – практика, която е допустима в британската парламентарна система, когато управляващата партия избере нов лидер. Въпреки това опозицията и част от обществото настояват новият премиер да потърси собствен мандат чрез предсрочни избори.

Очаква се първите решения на новото правителство да бъдат насочени към овладяване на кризата с разходите за живот, икономическия растеж и реформи в публичните услуги.