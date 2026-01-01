Британският премиер Киър Стармър заяви, че ще подаде оставка, предаде Ройтерс.

Министър-председателят каза още, че е разговарял тази сутрин с британския крал Чарлз Трети.

В изявление пред Даунинг стрийт 10 премиерът направи равносметка на постигнатото по време на своето управление и призна, че времето му начело е приключило.

„Разходката по тази улица преди две години беше най-гордия момент в живота ми – ново лейбъристко правителство, първото от 14 години насам, страница от историята на страната ни, която се обърна след години на разочарование и отчаяние. Това беше шансът да променя живота на милиони хора към по-добро. Затова влязох в политиката. Пътят до този момент не беше лесен.“

„Многократно ми повтаряха, че с моята партия е свършено, че сме обречени да останем в историята, че дори мнозинство на общи избори е невъзможно. Но ние доказахме, че тези хора грешат. Променихме партията си, изкоренихме отровата на антисемитизма, възстановихме доверието в икономиката, отбраната и националната сигурност и се превърнахме в партия, която отново стои гордо редом, а не срещу националното си знаме.“

„Знам, че въпросът, който се задава сега, не е кой е в най-добра позиция да промени Лейбъристката партия, а дали аз съм в най-добра позиция да ни водя към следващите общи избори“, заяви той.

Той уточни, че ще бъде проведена организирана процедура за избор на нов лидер. Ако има един-единствен кандидат – Анди Бърнам – процесът може да приключи преди лятната парламентарна ваканция на 16 юли. В противен случай изборът може да се проточи до август.

По време на изявлението си Стармър се разчувства, докато благодари на семейството си и заяви, че ще се съсредоточи върху ролята си на „най-добър съпруг“ и „най-добър баща“.

Пред Даунинг стрийт се бяха събрали негови поддръжници и наблюдатели, за да проследят съобщението. Сред тях беше и протестиращият срещу Брекзит Стив Брей, който пусна химна на ЕС „Ода на радостта“ от високоговорители.

Анди Бърнам, който според информацията има широка подкрепа сред лейбъристките депутати, се очаква да положи клетва в Камарата на общините в 14:30 ч.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отдаде почит на британския премиер Киър Стармър след обявената му оставка, като го определи като „държавник“, допринесъл за укрепването на сигурността на Европа и Украйна.

„Превърнахте се в държавник за две години, докато на някои лидери са им необходими десетилетия. Благодарение на Вас сигурността на Европа и на Украйна беше укрепена. Благодаря Ви, скъпи Киър“, написа ръководителят на европейската изпълнителна власт в социалната мрежа „Екс“.

Британски медии очакват Стармър да подаде оставка в понеделник

Оставката на Киър Стармър идва след месеци на нарастващо напрежение в Лейбъристката партия и спад в обществената подкрепа за правителството. Макар да изведе партията до убедителна победа на парламентарните избори през 2024 г., премиерът постепенно загуби подкрепа както сред избирателите, така и сред част от собствените си депутати.

Натискът срещу него се засили след слабите резултати на местните избори през пролетта на 2026 г., когато все повече депутати от Лейбъристката партия започнаха публично да поставят под въпрос лидерството му. В следващите седмици вътрешнопартийните критики се задълбочиха, а редица представители на партията настояха за промяна на ръководството.

Допълнително напрежение предизвикаха спорни решения на кабинета, както и дебатите около назначението на Питър Манделсън, което се превърна в една от най-коментираните теми в британската политика.

През последните дни натискът върху Стармър нарасна още повече след победата на Анди Бърнам на частичните избори в Мейкърфийлд. Успехът му беше възприет от мнозина в Лейбъристката партия като сигнал за необходимост от промяна в ръководството и отвори дебат за бъдещето на партията.

В крайна сметка Стармър обяви, че ще се оттегли като лидер на Лейбъристката партия и министър-председател, като ще остане на поста до избирането на негов наследник.