Плажът не е само място за слънчеви бани и освежаващо плуване. Независимо дали сте с приятели, със семейството или с любимия човек, има десетки начини да направите деня край морето още по-забавен и запомнящ се.

Плажен волейбол остава една от най-предпочитаните активности. Освен че носи много настроение, играта е отлична тренировка за цялото тяло и събира хора от различни възрасти.

Наслада и освежаване: Как да си приготвим перфектния летен коктейл у дома

Все по-популярни стават и SUP бордовете (Stand Up Paddle). Карането им е подходящо както за начинаещи, така и за по-опитни любители на водните спортове. Освен удоволствие, то предлага възможност да разгледате крайбрежието от различна гледна точка.

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За търсачите на адреналин изборът е голям - джетове, парасейлинг, водни ски, уейкборд и "банан" обещават силни емоции и незабравими спомени. По много български плажове тези атракции вече са сред най-търсените през активния летен сезон.

Любителите на по-спокойните занимания могат да организират турнир по федербал, плажен тенис или фризби. Те не изискват специална подготовка, а са чудесен начин за движение и забавление.

За семействата с деца класиката остава строенето на пясъчни замъци. Малките творци могат да използват кофички, формички и мидички, за да създадат истински произведения на изкуството, а родителите често неусетно се включват в играта.

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Ако морето е спокойно и безопасно, гмуркането с маска и шнорхел разкрива интересния подводен свят - рибки, раци, миди и различни морски обитатели могат да превърнат всяко плуване в малко приключение.

Как да се предпазим от жегите: Топ съвети за горещите летни дни

Когато жегата стане по-силна, мнозина предпочитат по-лежерни забавления - настолни игри, карти, книги или музика под чадъра. Те са отличен избор за почивка между къпанията.

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Разбира се, денят на плажа не минава без снимки за спомен. Изгревите и залезите край морето, забавните моменти с приятели и семейство или оригинални кадри във водата са сред най-често споделяните летни спомени.

Независимо как ще изберете да прекарате времето си, най-важното е да не забравяте слънцезащитата, добрата хидратация и спазването на указанията на водните спасители. Така денят на плажа ще бъде не само изпълнен с емоции, но и безопасен.