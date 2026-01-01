С настъпването на летните горещини високите температури могат да бъдат опасни, особено за деца, възрастни хора и хора с хронични заболявания.

Ето най-важните съвети за безопасност по време на горещото време:

Пийте повече вода

Хидратацията е ключова през горещите дни. Специалистите препоръчват редовен прием на вода, дори когато не усещате жажда. Избягвайте прекомерната консумация на алкохол и напитки с високо съдържание на кофеин, които могат да допринесат за обезводняване.

Ограничете престоя на открито в най-горещите часове

Между 11:00 и 17:00 часа температурите обикновено са най-високи. Ако е възможно, планирайте разходките и физическите дейности рано сутрин или вечер.

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Носете подходящо облекло

Избирайте светли, широки и леки дрехи от естествени материи като памук и лен. Шапката с широка периферия и слънчевите очила също осигуряват допълнителна защита.

Поддържайте дома прохладен

Проветрявайте помещенията рано сутрин и късно вечер. През деня дръжте прозорците затворени и използвайте щори или завеси, за да ограничите нагряването от слънцето.

Хранете се леко

В горещините е препоръчително да се консумират повече плодове, зеленчуци и леки ястия. Тежките и мазни храни натоварват организма и могат да засилят усещането за дискомфорт.

Не оставяйте деца и домашни любимци в автомобил

Дори за няколко минути температурата в затворен автомобил може да достигне опасни стойности. Това крие сериозен риск за здравето и живота.

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Разпознавайте симптомите на топлинен удар

Главоболие, замайване, гадене, ускорен пулс, силна отпадналост и висока телесна температура са сред признаците на топлинно изтощение или топлинен удар. При подобни симптоми потърсете прохладно място, приемайте течности и при необходимост потърсете медицинска помощ.

Грижете се за уязвимите хора

Проверявайте редовно състоянието на възрастни роднини, съседи и хора с хронични заболявания, които са по-застрашени от негативните ефекти на високите температури.

Дори на пръв поглед обичайните летни горещини могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Спазването на тези лесни препоръки може да помогне за по-безопасно и комфортно лято.