И двамата пострадали при тежката катастрофа на АМ „Тракия” са в стабилно състояние. По-тежко раненият беше транспортиран с въздушна линейка в Университетската многопрофилна болница в Бургас, където остава за лечение. Другият ранен е настанен в частно лечебно заведение, все още е в реанимация, но е в стабилно състояние.

„Този вид мантинела е поставена съгласно проекта, който беше изпълнен през 2014 г. Участъкът от Ямбол до Карнобат беше въведен в експлоатация през същия период. Оттогава по него няма инциденти. Когато беше въведен в експлоатация, той отговаряше на всички действащи тогава стандарти и изисквания”, коментира за „Събуди се“ инж. Митко Порязов, директор на Областно пътно управление - Бургас.

„Видът на мантинелата е двувълнова - това е системата, която отговаряше на стандарта към онзи момент. Тя е проектирана да задържа автомобили с тегло над 1600 кг”, заяви той.

Отново тир премина през мантинелата и помете две коли на магистрала „Тракия“, има загинал (ВИДЕО/СНИМКИ)

По думите му непрекъснато се извършват инспекции по пътна безопасност. „Вчера, в присъствието на министър Иван Шишков, извършихме оглед на участъка. Съгласно новата наредба всички участъци с мантинели, които не отговарят на новите изисквания, поетапно ще бъдат подменяни”, допълни Порязов.

Той коментира още, че подмяната вече е започнала. По думите му такава може да се види в участъка от Карнобат до Бургас, където е монтирана така наречената тривълнова система.

Фирмата, която е изпълнила проекта тогава, и фирмите, които впоследствие поддържат съоръженията, са различни, поясни той. Те се избират съгласно Закона за обществените поръчки.„В страната има няколко производители. Всички фирми, които доставят и монтират такива ограничителни системи, се съобразяват с издадените сертификати“, разясни Порязов.

Снощи на мястото на инцидента пристигна и регионалният министър Иван Шишков, който обеща драконовски мерки за повишаване на безопасността по републиканската пътна мрежа.

Разследването тепърва ще установява причините за инцидента. Очакват се и резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотици на водача на тира.