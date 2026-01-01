Гражданите разчитат все повече на институцията на омбудсмана. Миналата година 11 000 хиляди са жалбите за цялата година. Само за първите шест месеца на 2026 г. те са 8500. Това каза омбудсманът Велислава Делчева по БНТ.

Според Делчева това означава, че институцията е оправдала доверието на гражданите и те имат нужда от нея. Омбудсманът има ресурса да промени нещо и примерите от тази година показват, че в голяма част от случаите омбудсманът помага, допълни тя.

Най-много хората ги тревожат потребителските права – високите сметки и лошото качество на услугите, свързани с вода, ток и парно. Те са кампанийни – например, обикновено през зимата се увеличават жалбите от топлофикация и ток, сега през лятото ще видим пак дали нямаме проблеми с безводието, обясни тя.

Омбудсманът решава индивидуални проблеми, но повтарящите се с години. Това говори, че държавата не може системно да реши проблемите на гражданите, посочи Делчева. Тя даде пример с проблемите с "Топлофикация". В голяма част от решаването на системните проблеми отговорност на първо място носи държавата, подчерта общественият защитник и посочи, че е нужна стратегия. А гражданите имат отговорността да спазват правата, допълни тя, като даде пример с пътната безопасност.

По отношение на проблемите с водата общественият защитник попита какъв е проблемът стъпка по стъпка да започне да се подменя ВиК системата. Докато не почнем да я подменяме – догодина ще имаме същия проблем, каза тя.

Обструкциите ми по бюджета са в няколко посоки, най-уязвимите групи бяха забравени, заяви Делчева. От три години месечните помощи за деца с увреждания не са актуализирани, посочи тя. Въпреки че на някого 600 евро може да се сторят много, за тези семейства те не стигат, защото плащат медикаменти, помощни средства, имат нужда от рехабилитация, обясни тя. Делчева засегна и въпроса с втората година майчинство.

В бюджета на Националната здравноосигурителна каса няма предвидени увеличения за помощни средства за хора с увреждания, подчерта тя. И отбеляза, че има уверение в комисия от министъра на здравеопазването, че имат готовност в средата на годината, ако средствата не достигат, да бъдат увеличени. Трябва да имаме дългосрочна визия в тази посока, настоя Делчева. Тя подчерта, че въпреки че е увеличен размерът на пенсията, пенсионерите все още са под линията на бедност. Омбудсманът посочи, че помощите за учениците си остават в размер на 300 лева.

Има нужда да се контролира как се разходва бюджетът, но нито едно от тези увеличения не съответства на инфлацията, която ние усещаме, каза омбудсманът по отношение на индекса за заплати и социални плащания. Инфлацията към момента е с неизмерим критерий, каза още тя.

Велислава Делчева обясни, че е била във всички парламентарни комисии, свързани с правата на гражданите заради приемането на бюджета за 2026 г.

По отношение на предложената от ГЕРБ забраната деца до 16 години да ползват социални мрежи, Велислава Делчева посочи, че опасността от това децата да попаднат в неподходяща дигитална среда е много голяма.

Въпросът е само тоталната забрана дали ще свърши работа, защото децата измислят всякакви варианти да заобиколят правилата. Иска ми се да има държавна политика в няколко посоки, не само това да е забрана, посочи общественият защитник. Какво ни гарантира, че когато станат на 16 години и децата са дигитално неграмотни, няма да попаднат в същата опасна дигитална среда, попита Велислава Делчева.