Малък самолет се разби снощи на Бахамските острови, като в катастрофата загинаха десет души, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Правителството на независимата държава от Общността на нациите (преди наричана Британската общност) спря временно полетите във въздушното си пространство.

Трагедията се разигра в Норт Андрос, западно от столицата на островната страна - Насау, уточнява АП.

Според първите информации, изнесени от министър-председателя на Бахамите - Филип Брейв Дейвис, имаше един оцелял, но по-късно на пресконференция премиерът каза, че пострадалият е починал от раните си.

Все още не е огласена самоличността на жертвите. "Днешният празник се превърна в ден на траур", посочи Дейвис, отбелявайки, че жителите на Бахамските острови са празнували 53-ата годишнина от обявяването на независимостта на страната.