Трима души са загинали, а един е бил ранен, след като малък самолет се е разби днес в южната част на американския щат Флорида близо до голяма междущатска магистрала и избута автомобил върху железопътни релси, съобщиха официални лица, предаде Асошиейтед прес.

Помощник-началникът на противопожарната служба в Бока Ратон Майкъл Ласал заяви, че при катастрофата на самолета, при която са загинали и тримата души на борда, при удара в земята се е образувало огнено кълбо, което е ранило човек в намираща се наблизо кола. Ласал заяви, че няколко пътя в близост до летището в Бока Ратон ще останат затворени в близост до междущатска магистрала 95.

Гражданската авиация на САЩ (Федералната авиационна администрация/ФАА) идентифицира самолета като "Чесна 310" с трима души на борда. Той е паднал около 10:20 ч., след като е излетял от летище Бока Ратон на път за Талахаси, съобщиха от ФАА в имейл.

Служители на пожарната съобщиха за "Саут Флорида Сън Сентинел", че самолетът изглежда е избутал автомобил на железопътните релси, което е довело до затварянето на участъка.

31-годишният Джош Орсино каза, че е спрял на червен светофар на близкия надлез, когато чул силна експлозия и видял огромно огнено кълбо да се приближава към него.

"Просто си седяхме там и видях как палмите започнаха да се палят“, каза Орсино. "Помислих, че е цистерна за гориво или нещо от рода на автомобилна катастрофа", допълни той.

Орсино разказва, че всички са натискали клаксони и са се опитвали да слязат от естакадата, без да са сигурни дали тя няма да се срути.

