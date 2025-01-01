Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 44-годишен мъж за извършено убийство в условията на домашно насилие, държане на незаконно оръжие и боеприпаси и предоставянето им на дете. Това съобщиха от държавното обвинение. Случаят е от 17 август, когато криминално проявен мъж уби съпругата си и се опита да се самоубие.

По делото е установено, че мъжът отишъл пред жилищен блок в квартал „Столипиново“, където живеели родителите на съпругата му. Тя се била преместила при тях, след като двамата се разделили. На мястото се намирал и 11-годишният им син. Малко преди това той предоставил на детето незаконния си пистолет „Макаров“ с 8 боеприпаса за него. Момчето поставило оръжието в дрехите си.

Мъж застреля съпругата си в Пловдив

Обвиняемият изчакал съпругата му да се върне от работа. При пристигането ѝ между тях възникнал конфликт заради това, че тя била напуснала семейното жилище. Жената отказала да се върне при съпруга си. Поради тази причина той се ядосал, взел пистолета от дрехите на сина си и прострелял два пъти жената, която починала от кръвозагуба. След това мъжът ѝ се самопрострелял в областта на корема. Той бил откаран в болница, където е настанен за лечение, опериран е и е без опасност за живота. Там се намира под охрана.

Към настоящия момент обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжна прокуратура-Пловдив. Предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.