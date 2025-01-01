Криминално проявен мъж е прострелял смъртоносно съпругата си - на 37 години, а след това е направил опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив.

Сигналът е получен около 17:10 часа днес. Разследващи от полицията изясняват обстоятелствата около престъплението, което е било извършено на ул. "Кедър" в пловдивския квартал "Столипиново".

Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е запазено и са предприети действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се.

Уведомена е Окръжна прокуратура - Пловдив.