Експлозии отекнаха в столицата на Катар - Доха, съобщиха кореспонденти на Франс прес на терен, а властите заявиха, че са прехванали ракета.

"Въоръжените сили прехванаха ракета, насочена срещу Катар", съобщи катарското министерство на отбраната в социалната мрежа "Екс" в контекста на продължаващите ирански удари срещу съседни държави от Персийския залив в отговор на израелско-американската военна операция.

Цивилен палестинец загина при ракетен обстрел по Абу Даби

Междувременно израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) засякоха нов ракетен залп, изстрелян от територията на Иран, съобщава пресслужбата на армията.

Силите на израелската противовъздушна отбрана започнаха да прехващат въздушни цели, посочват още ЦАХАЛ.

Иранските удари са насочени срещу централната част на Израел. В много израелски райони от Йерусалим до Ашкелон беше обявена въздушна тревога. Това се потвърждават данни от израелската предупредителна система.